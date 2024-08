Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Stier seine Liebeschancen

Sie, lieber Stier, brauchen Sicherheit und Stabilität wie andere Tierkreiszeichen die Luft zum Atmen. Leider ist in den letzten Jahren diesbezüglich einiges aus den Fugen geraten. Doch diese Woche unterstützt Sie der Kosmos dabei, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen. Während der clevere Merkur Ihnen neue Inspiration bietet, Ihr Liebesleben verspielter zu gestalten, ist Ihre Geburtsherrscherin Venus sehr darum bemüht, Ihnen mehr innere Stabilität und erfüllende Sinnlichkeit zu schenken. Ihre Flirt-Chancen stehen derzeit extrem gut und bleiben es auch in den nächsten Wochen. Selbst finanziell öffnen sich nun neue Möglichkeiten.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich wage Veränderungen in meinem Umfeld und garantiere so langfristige Stabilität.“