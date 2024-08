Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt die Jungfrau ihre Liebeschancen

Kurz vor Beginn Ihrer regen Geburtstagszeit bringt Ihr Herrscher Merkur im Verbund mit Jupiter und Venus noch einmal reichlich Aufregung in Ihr Leben. Talente, die Sie schon lange in sich wahrnehmen, drängen kraftvoll in Ihr Bewusstsein und wollen endlich gelebt werden. Was hindert Sie noch daran, Ihren kreativen Impulsen nachzugeben? Je mehr Sie nun auf das setzen, was Sie erfüllt und begeistert, umso positiver werden sich Ihre Arbeitswelt und Ihr Liebesleben verändern. Ob Jobwechsel oder der mutige Schritt in die Selbstständigkeit, ob verbindliches Liebesgeständnis oder kompletter Neuanfang: Nutzen Sie die aktuelle Zeitqualität für den energetischen Putz von Privat- und Berufsleben.

Ihr Glücks-Mantra:

„Meine Intuition weist mir den besten Weg.“