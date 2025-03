Das Horoskop der Frühjahrstransformation ab dem 17.03.25: Sternzeichen Fische

Liebe Fische, der Frühling lädt Sie ein, sanft in Ihre eigene Kraft zu finden. Der perfekte Termin für den Beginn Ihrer ganz persönlichen Frühjahrstransformation ist der 30. März, an dem Sie Neptuns Reise in den Widder bestens motiviert und Ihnen die perfekte Energie positive Entwicklungen spendet. Meditation und ruhige Momente im Grünen bringen Ihren Geist ins Gleichgewicht. Fußbäder oder entspannende Badezeremonien wirken wahre Wunder für Ihre Gesundheit. Achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern – kleine Schritte führen auch hier zum Ziel. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, sie zeigt Ihnen den richtigen Weg.

Ihr Mantra zur Frühjahrstransformation: „Ich fließe sanft in meine Kraft.“