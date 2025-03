Das Horoskop der Frühjahrstransformation ab dem 17.03.25: Mit dem Frühling kommen Veränderungen!

Der Frühling steht vor der Tür, und die Sterne laden dazu ein, jetzt aktiv zu werden und neue Energie zu tanken. Es ist die beste Zeit, um etwas für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun. Der abnehmende Mond unterstützt Sie dabei optimal – vor allem seit dem intensiven Jungfrau-Vollmond mit einer mystischen Finsternis am 14. März.

Jetzt ist die Phase, in welcher der Mond bis zum nächsten Neumond am 29. März abnimmt, besonders kraftvoll. In dieser Zeit lassen sich zum Beispiel Stoffwechselprozesse anregen, der Körper entgiftet einfacher und eine Ernährungsumstellung fällt viel leichter. Gerade in der letzten Woche vor dem Neumond, wenn der Mond im letzten Viertel steht, merken Sie schnell, was eine gesunde Ernährung für einen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden hat. Auch Heilkräuter wirken jetzt besonders effektiv, und selbst Bewegungsmuffel können sich für sportliche Aktivitäten begeistern.

