Das Horoskop der Frühjahrstransformation ab dem 17.03.25: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, der Frühlingsbeginn ist die Zeit, um Ihr Energielevel maximal zu steigern, Energie zu tanken und neue Abenteuer zu planen! Die nächsten Tage unterstützt Sie der abnehmende Mond bei Ihrer Regeneration und schenkt Ihnen neue Klarheit. Als freiheitsliebendes Zeichen brauchen Sie flexible Gewohnheiten, die leicht in Ihren Alltag integriert werden können. Bewegung an der frischen Luft und längere Spaziergänge - gerne zu interessanten oder lehrreichen Zielen - bringen Sie in Schwung und klären den Kopf. Vertrauen Sie darauf, dass jeder kleine Schritt Großes bewirken kann.

Ihr Mantra zur Frühjahrstransformation: „Ich entdecke neue Wege zu meiner Kraft.“