Das Horoskop der glücklichen Merkur-Tage ab dem 24.09.2024: Sternzeichen Widder

Nun stehen die Sonne und ab Donnerstag auch Finanzgenie Merkur in Ihrem Gegenzeichen Waage – es ist also an der Zeit, in Finanzdingen reinen Tisch zu machen. Die Sternenwelt verleiht Ihnen dabei viel Kraft, um auch dort klare Verhältnisse zu schaffen, wo Sie bisher ausgewichen sind. Merkur unterstützt Sie jetzt hervorragend dabei, Ihre Finanzen zu ordnen und sich beruflich neu zu orientieren. Wichtig: Lassen Sie sich nicht von Angeboten verführen, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Bleiben Sie realistisch und gelassen. Je solider und strategischer Sie nun planen, desto glückbringender wird sich Ihr Herbst gestalten.

Ihr Finanzmantra:

Ich fokussiere mich auf langfristige Ziele und lasse mich nicht von Kurzschlussideen aus der Bahn werfen.