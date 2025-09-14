präsentiert von WUNDERWEIB.de
Thema der Woche

Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Fische

Aus der Serie: Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für Fische!

13 / 13
Foto: Sternzeichen Fische vor einer rötlichen Galaxie
Lieber Fisch, Sie spüren diese Woche intensiver als andere, wie sehr Finanzen mit Gefühlen verknüpft sind und wie sehr Sie das schwächen kann. Glücklicherweise sorgt Uranus für einen unerwarteten Lichtblick. Vielleicht ein kleiner Gewinn oder eine überraschende Unterstützung. Und der kluge Merkur hilft Ihnen, Klarheit über Ihre inneren Wünsche zu bekommen: Was brauchen Sie wirklich, um sich sicher zu fühlen? Sie merken, dass Sie sich von äußeren Maßstäben lösen dürfen. Wahres Glück entsteht für Sie, wenn Herz und Alltag im Einklang sind. Erlauben Sie sich endlich, Ihre Träume praktisch umzusetzen. Genau dann lösen sich alte Sorgen auf.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich vertraue darauf, dass mein Herz und mein Alltag im Einklang sind.“

