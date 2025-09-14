Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Wassermann

Für Sie wird es jetzt spannend, lieber Wassermann! Merkur, Pluto und Uranus entfachen Ihren Forschergeist. Plötzlich entdecken Sie einen interessanten Weg, wie Sie Ihr Wissen oder Ihre Ideen in echtes Geld verwandeln können. Auch der Mond zeigt Ihnen, dass Sie nicht immer gegen den Strom schwimmen müssen, um erfolgreich zu sein. Manchmal reicht es, Ihr Talent klar zu benennen und schon ergeben sich neue Möglichkeiten. Sie spüren, dass andere bereit sind, Sie zu unterstützen, wenn Sie Ihre Gedanken teilen. Eine Begegnung könnte Sie dazu bringen, eine alte Idee wieder aufzugreifen. Diese Woche bringt Ihnen den Mut, Ihre Einzigartigkeit zum Vorteil zu machen.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich vertraue meinen Ideen, denn sie sind mein Kapital.“