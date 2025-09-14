Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Steinbock

Sie, lieber Steinbock. lieben Klarheit und Merkur schenkt Ihnen jetzt die perfekte Gelegenheit, diese zu erhalten. Denn Uranus stellt Ihre bisherigen Sicherheiten infrage, während der Neumond Ihnen zeigt, wo alte Ängste Sie bremsen und wo Sie Vertrauen brauchen, um weiterzukommen. Sie erkennen, dass Stärke nicht nur bedeutet, durchzuhalten, sondern auch, sich hinzugeben. Gerade im finanziellen Bereich eröffnet sich Ihnen eine Chance, die stabiler ist, als Sie denken. Eine kleine Kursänderung kann langfristig große Sicherheit schaffen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Mauern zu öffnen, wächst Ihr Konto unerwartet schnell. Diese Woche zeigt Ihnen, was wirklich trägt.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich wähle die Sicherheit, die aus Vertrauen entsteht.“