Das Horoskop der großen Lebenschance ab dem 24.02.2025: Sternzeichen Zwillinge

Wenn Ihr Herrscherplanet Merkur diese Woche in Bestform ist, lieber Zwilling, stehen die Zeichen gut, dass sich Ihre finanziellen Sorgen schon bald in Luft auflösen. Haben Sie eine Gehaltserhöhung im Blick? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das Gespräch mit der Chefetage zu suchen. Stehen wichtige Investitionen an? Die Sterne ermutigen Sie, Ihre Pläne mit Selbstvertrauen in die Tat umzusetzen. Besonders der bevorstehende Donnerstag hat das richtige Potenzial. Merkur trifft auf Uranus und entfacht eine Welle von genialen Lösungen. Kurz danach bringt der Neumond Ihrem Einfallsreichtum einen zusätzlichen Energieschub. Kurz: Die kosmischen Kräfte leiten Sie auf den richtigen Weg.

Ihr persönliches Erfolgsmantra:

„Ich vertraue auf meine innere Führung.“