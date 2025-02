Das Horoskop der großen Lebenschance ab dem 24.02.2025: Diese Sterne wecken Ihr wahres Talent!

In den frühen Morgenstunden des Freitags steht dann der Neumond in den Fischen am Himmel – und stärkt Ihre Fähigkeit, loszulassen und neu zu beginnen. Er lädt Sie ein, Ihre Visionen klarer zu sehen und sich auf das zu konzentrieren, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Vielleicht spüren Sie eine sanfte, aber bestimmte Energie, die Sie dazu bewegt, alte Muster hinter sich zu lassen und mit Optimismus nach vorne zu blicken. Es ist der perfekte Moment, um Ihre Pläne für die kommenden Wochen zu formulieren und mit einem Gefühl von Leichtigkeit und Zuversicht an die Umsetzung zu gehen.

Das Wochenende hält noch eine weitere wichtige Lektion für Sie bereit. Am Sonntag wird Venus im Widder rückläufig, was Sie dazu einlädt, Ihre Werte und Beziehungen zu hinterfragen. Was ist Ihnen wirklich wichtig? Welche Verbindungen stärken Sie, und welche halten Sie zurück? Dies Antworten helfen, Ihre Prioritäten zu klären und den Fokus auf das zu legen, was Sie erfüllt. Gleichzeitig aktiviert Merkur in Verbindung mit Neptun Ihre Intuition. Sie spüren instinktiv, welche Entscheidungen die richtigen sind – insbesondere in finanziellen Fragen. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, denn es wird Sie sicher durch diese Woche führen.

Auch interessant: Neumond 2025: Alle 12 Termine und seine Wirkung auf uns!