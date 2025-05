Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Zwillinge

Sie sind neugierig, wach und voller Ideen – in dieser Woche kann Ihr Geist glänzen. Merkur und Jupiter schenken Ihnen Weitblick und die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Ob in Verhandlungen, bei Bewerbungen oder kreativen Projekten: Ihr Denken ist schnell, flexibel und klar. Nutzen Sie diesen Schwung, um konkrete Pläne zu schmieden und endlich etwas Neues in Bewegung zu bringen. In Liebesdingen bringt Pluto Tiefe in Ihre Gespräche. Es zählt jetzt, wie ehrlich Sie sind – auch zu sich selbst. Lassen Sie das Bedürfnis los, sich ständig beweisen zu müssen. Sie dürfen einfach sein und spüren, dass das genügt. Ihre innere Freiheit beginnt dort, wo Sie Ihre Wahrheit sprechen.

Mantra der Entwicklung:

"Ich vertraue meinen Gedanken und finde Erfüllung in der Klarheit meines Herzens."