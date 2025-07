Das Horoskop der großen Liebeschance ab dem 14.07.25: Sternzeichen Fische

Tief in Ihrem Innersten, lieber Fisch, haben Sie nie ganz aufgehört, an das große Gefühl zu glauben. Und diese Woche ist wie eine stille Welle, die dieses bekannte Gefühl an die Oberfläche spült. Eine alte Verbindung, ob real oder seelisch, zeigt sich noch einmal, und das mit ganz neuer Klarheit. Vielleicht haben Sie sich selbst aus Schutz vor der Tiefe entfernt. Doch nun sind Sie bereit, dem zu begegnen, was einst zu viel war. Ihre große Liebe war nie weg, sie lag nur unter dem Staub der Zeit. Jetzt können Sie mit offenen Augen und offenem Herzen neu beginnen. Und dann sehen Sie: Die Gefühle waren nie das Problem, der Moment war es.

Ihr Herzöffner-Mantra:

"Ich bin bereit für die große Liebe, die ich früher nicht halten konnte."