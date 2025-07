Das Horoskop der großen Liebeschance ab dem 14.07.25: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, Sie glauben oft, dass Liebe etwas ist, das wächst – nicht etwas, das zurückkommt. Doch diese Woche überrascht Sie mit einem Gefühl, das Sie fast vergessen hatten. Eine Erinnerung oder eine reale Begegnung und beides kann etwas in Ihnen öffnen, das lange fest verschlossen war. Jemand, den Sie einst aus Vernunft losließen, tritt erneut in Ihr Leben. Und dieses Mal ist es kein Risiko, sondern eine Prüfung Ihrer Reife. Ihre große Liebe erkennt Sie nicht an Ihren Erfolgen, sondern an Ihrer Fähigkeit, sich zu zeigen. Nun sind Sie bereit für ein Gefühl, das Sie früher für zu weich hielten. Denn manchmal braucht Liebe Zeit und die ist jetzt.

Ihr Herzöffner-Mantra:

"Ich lasse die Vergangenheit los, um ihr neu zu begegnen."