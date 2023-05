Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Löwen

Wenn Sie in Ihrem Leben von einer ständigen Sorge begleitet werden, dann von dieser: Zu verlieren, was Sie sich erkämpft haben. Merkur befreit Sie von dieser Sorge. Der Besitzstand bleibt nicht nur gewahrt, er wächst. So können Sie sich gelassen den schönen Dingen des Lebens zuwenden, der Liebe beispielsweise. Hier wird es besonders schön, weil es ausnahmsweise einmal ernst wird.

Im Klartext: Sie begegnen einem Menschen, der sehr tief für Sie empfindet. Kein Flirtspaß also, sondern die Chance auf eine echte Beziehung. Das verlangt Entscheidungen von Ihnen: Ein paar liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben beispielsweise, weniger egoistisch sein, den anderen mit seinen Gefühlen wirklich wahrnehmen. Das alles kann sich lohnen, sagt Jupiter. Und Mars stupst Sie von hinten kräftig an.

