Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche der Jungfrau

Von wegen, alles muss seine Ordnung haben: Die Sterne wirbeln in dieser Woche Ihre Weltordnung gehörig durcheinander. Plötzlicher Ehrgeiz packt Sie, beruflich aus gewohnten Bahnen auszubrechen. Mit neuen Ideen stürmen Sie nach vorne. Als ob das nicht schon genug wäre, locken Sie Venus und Merkur auch noch in ein turbulentes Liebesabenteuer. Das kostet Kraft und Energie.

Kein Problem, Mars stellt zur Verfügung, was Sie brauchen. Da funkelt und kracht plötzlich ein Feuerwerk über Ihrem Leben. Und Jupiter lässt die Überzeugung in Ihnen wachsen, dass ein Feuerwerk genau das ist, was Ihrem Leben bisher gefehlt hat. Herausforderungen, Abenteuer, Glanz und Gloria, so präsentieren Sie sich im Licht von Sonne und Venus. Die Jungfrau, der neue König der Löwen!

