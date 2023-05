Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Krebses

Sie geben sich gern bescheiden, sagen: Den großen Erfolg brauche ich nicht, ich steh’ nicht gern im Mittelpunkt. Nun aber geschieht es: Die Sonne im Löwen schenkt Ihnen den Erfolg gleichsam über Nacht. Freuen Sie sich einfach, diesen Erfolg haben Sie längst verdient. Und auch die Bewunderung, die man Ihnen dafür schenkt. Lange genug standen Sie im Schatten.

Jetzt, im Licht, ziehen Sie die Menschen magisch an. Mars hilft Ihnen, echte von falschen Freunden zu unterscheiden. Auch in der Liebe entwickeln Sie ein feines Gespür für wahre Gefühle. Finanziell marschieren Sie auf der Gewinner-Straße, Venus und Merkur als treue Begleiter immer an der Seite. Die Sorgen bleiben zurück, glänzende Aussichten leuchten am Horizont. Schon bald zum Greifen nah.

