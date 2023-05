Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Stiers

Ihr Selbstbewusstsein hat in letzter Zeit da und dort schon einen Knacks bekommen. Freunde meldeten sich nicht mehr, keiner hat Sie vermisst, Ihre Talente waren plötzlich nicht mehr gefragt. Jetzt endlich klingelt das Handy wieder. Wie geht’s, wo warst du, können wir was zusammen machen? Die Sonne stellt Sie jetzt wieder ins Licht. Und das tut Ihnen richtig gut. Alle Zweifel sind wie weggeblasen, das Selbstvertrauen ist wieder da. Und falls sich bei Ihnen auch so etwas wie Existenzangst eingeschlichen hat, treten Merkur und Venus auf den Plan.

Neue Perspektiven tun sich auf: Hier ein lohnender Nebenverdienst, dort eine sinnvolle Investition. So können Sie die nächsten Jahre sich und die Familie gut absichern. In dem Bewusstsein, dass alles bestens geregelt ist, können Sie sich dann am Wochenende zurücklehnen und die angenehmen Dinge des Lebens genießen. Die Sympathien beispielsweise, die Ihnen von allen Seiten zufliegen.

Alles über das Sternzeichen Stier auf einen Blick

