Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Widders

Die Sonne im Löwen gibt Ihren Argumenten Überzeugungskraft. Sie erreichen jetzt also, worum Sie sich lange vergebens bemüht haben. Plötzlich öffnen sich alle Türen, man empfängt Sie mit offenen Armen. Schließlich hätte man schon immer auf Sie hören sollen ... Geben Sie sich aber nicht mit Schmeicheleien zufrieden, sondern klopfen Sie fest, worauf es Ihnen ankommt. Merkur und Venus regeln Ihre Geldangelegenheiten. Hier stehen alle Zeichen auf Entspannung.

Gestern noch ein unlösbares Problem, jetzt lässt es sich ganz einfach regeln. Das nimmt Ihnen eine schwere Last vom Gemüt, Geldsorgen machen Sie krank. Das ist vorbei, Ihre gute Laune und Ihre Lebenslust kehren zurück. Das bringt Ihnen sofort viele Komplimente ein, macht Sie liebenswert. Neue Kontakte, neue Freunde und Bekannte, fröhliches Leben und ein bisschen Trubel um Sie herum – so sieht das Glück in dieser Woche aus.

