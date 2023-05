Das Horoskop der Veränderung für das Sternzeichen Krebs:

Die kosmischen Kräfte wirken vehement auf Ihr Leben, fegen wie ein Sturm durch Ihren Alltag . Auf der einen Seite fesselt Sie die Sonne im Quadrat, auf der anderen Seite Uranus. Und die beiden stehen in Opposition zueinander. Das muss sich direkt auf Sie auswirken. Dazu der Pluto in Opposition, der wiederum die Sonne und den Merkur im hemmenden Quadrat fesselt.

Die Kraft der Wahnsinns-Sterne: Sie erkennen glasklar, was Sie belastet, was Ihnen Kummer macht und wenn Sie nicht wieder einmal diese Einsicht verdrängen, nicht wahrhaben wollen, werden Sie sich spontan befreien. Es steht bei Ihnen sehr viel Druck, sehr viel Zwang hinter dieser Entscheidung, so dass Sie sehr darauf achten müssen, sich nicht mit Menschen endgültig zu überwerfen. Bleiben Sie konsequent, folgen Sie Ihrem Bauchgefühl, aber lassen Sie sich nicht von spontanen Emotionen treiben.

Die Gefahr der Wahnsinns-Sterne: Sie sind innerlich sehr unruhig und zerrissen. Aus Angst nicht geliebt zu werden, fesseln Sie den Partner, wollen in krampfhaft an sich binden. Das verursacht nur Gegenreaktion. Er entfernt sich noch weiter von Ihnen. Binden Sie ihn mit Fürsorge, mit noch mehr Liebe an sich.

