Das Horoskop der Veränderung für das Sternzeichen Zwillinge:

Die starke kosmische Energie wirkt direkt auf Sie. Das löst sehr starke Gefühle in Ihnen aus. Sie fühlen sich bedrängt, vielleicht in Ihrer Partnerschaft vollkommen eingeschränkt, in Ihrem Beruf behindert, von Entscheidungen, die Sie nicht teilen können, wie gefesselt. Man wird Ihnen nicht gerecht. Willkür regiert.

Die Kraft der Wahnsinns-Sterne: Sie sind sehr sprunghaft, wirken dabei sehr originell, aber auch etwas verrückt. Sie finden aber dabei auch ganz spontan geniale Lösungen Ihrer Probleme, die zwar nicht im geringsten zu den eingefahrenen Lebensgewohnheiten passen. Sie befreien sich, haben den Mut dazu. Sie erkennen ganz spontan Ihre wahren Probleme. Sie wissen, was Sie wollen und argumentieren glasklar. Sie sind dabei aber auch in der Partnerschaft übertrieben anspruchsvoll.

Die Gefahr der Wahnsinns-Sterne: Ein falsches Wort, ermüdende Diskussionen, Vorwürfe, können Sie zum endgültigen Bruch in einer Beziehung treiben, den Sie vielleicht später bereuen. Sie sind innerlich unruhig und zerrissen, mit nichts zufrieden, was bisher Ihr Leben ausmachte. Sie müssen konsequenter sein und bei den Zielen und Plänen bleiben, die Sie in dieser Phase der Erneuerung anvisierten.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!