Das Horoskop der vier Glückssterne ab 15. Juli 2024: So nutzen Löwen die zauberhaften Tage

Ihnen, dem König des Tierkreises und enthusiastischen Feuerzeichen, ist der leidenschaftliche Mars stets ein guter Freund. Dass er sich diese Woche so hervorragend mit Ihrer persönlichen Herrscherin, der strahlenden Sonne, versteht, erhöht in der anstehenden Löwe-Zeit Ihre Vitalität und Ihr Durchsetzungsvermögen ungemein. Wenn Sie jetzt Ihre Karten richtig ausspielen, sind Ihnen im geschäftlichen Bereich und bei Gemeinschaftsprojekten Erfolge weit über das Jahr 2024 hinaus gewiss. Besonders lohnend sind nun Investitionen in berufliche Fortbildungen oder in das Engagement für eine gute Sache. Dies bringt Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung einen großen Schritt weiter.

Ihr Leitsatz: „Ich kenne meinen Wert und folge beherzt meiner Bestimmung.“