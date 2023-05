Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

In Ihnen lebt der Geist der Gipfelstürmerin, der Kämpferin für all die anderen, Schwächeren. Sie wuchsen schon einmal in früheren Leben zur großen starken Frau der Familie heran, zur beherrschenden Matriarchin, an die man sich anlehnen kann, die Menschen mit umarmender Autorität führt. Das ist auch heute noch mit dem aufsteigenden Mondknoten im Krebs Ihr Ziel, Ihr Bestreben: Sie müssen sich nur selbst aus dem Elternhaus lösen, an dem Sie lange hängen. Und Sie können zur verständnisvollen Übermutter heranwachsen, die mit viel Liebe lenkt, ordnet und fördert. Und nicht alles besser weiß, ängstlich und sentimental über andere wacht. Ihr Ziel ist, eben die Mama für alle und jedem zu sein.

