Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Wenn Sie heute Streit bekommen, ausgegrenzt werden, dann nur weil sich der fanatische Prediger in Ihnen meldet – der in einem Ihrer früheren Leben wegen seines Glaubens verfolgt wurde. Dieses Karma des verbissenen Menschen, der mit missionarischem Eifer anderen seine Meinung aufzwingen will, lebt noch in Ihnen. Mit dem aufsteigenden Mondknoten in den Zwillingen müssen Sie gerade diese Grenzen überwinden – wandlungsfähig bleiben, neugierig, wissbegierig, flexibel und beweglich bis ins hohe Alter, stets kontaktfreudig auf andere Menschen ausgerichtet. Das macht Ihr Leben in der Zukunft aus. Lernen Sie, zu Ihren Zielen zu stehen, aber stets offen zu bleiben für das Neue.

Alles über das Sternzeichen Zwillinge auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr Wochenhoroskop