Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Stier

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

In früheren Reinkarnationen erlebten Sie viele menschliche Dramen, Hungersnöte, Seuchen, den frühen Tod von Angehörigen. Sie mussten sich wehren, dem Sterben etwas entgegensetzen. So wurden Sie zur weisen Frau, die verborgene Heilkräfte der Natur erforschte. Aus Angst hüteten Sie diese Geheimnisse verbissen und misstrauten jedem Menschen. Mit dem aufsteigenden Mondknoten im Stier sollten Sie sich öffnen, zusammen mit netten Bekannten, Freunden und Verwandten eine verschworene Gemeinschaft aufbauen, in der Sie sich aufgehoben fühlen, eingebettet in stabilen Beziehungen und einer abgesicherten Existenz. Gemeinsam werden Sie das Leben feiern.

