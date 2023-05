Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Widder

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

In Ihnen lebt eine panische Angst vor dem Alleinsein, den Partner, die Freunde zu verlieren. Sie haben in früheren Reinkarnationen unter Scheidungen, Trennungen, Unfrieden gelitten oder sogar unter einem offenen Krieg in der Familie. Sie waren der Friedensengel, wollten Versöhnung und Verständnis unter die Menschen bringen, um jeden Preis, auch in dem Sie sich selbst verleugneten, alles tolerierten. Mit dem aufsteigenden Mondknoten im Widder müssen Sie Kampfgeist lernen, zum Selbstdarsteller werden. Sogar etwas egozentrisch, nicht egoistisch, aber willensstark, entwaffnend offen und direkt, selbständig und vor allem von sich selbst überzeugt. Jetzt geht es um Sie, nur um Sie.

