Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Waage

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Sie waren in einer vorigen Reinkarnation der etwas verrückte, ewig junge Lebenskünstler, den ein unruhiger, auch etwas instabiler, labiler Geist durch die Welt trieb. Auch ein bisschen der Chaot, der sich in vielen Widersprüchen verstrickt, und in ständig wechselnden Ideen verliert, die er anderen aufzwingen will.

Mit dem aufsteigenden Mondknoten im Schützen müssen Sie Ruhe und Stabilität in Ihr Leben bringen. Sie sollen der liberale Weltenbürger bleiben, der auf weiten Reisen lernt, Wissen sammelt, stets offen bleibt für fremde Kulturen, belesen und gebildet. Aber niemals den heutigen Gurus verfällt. sondern sehr eigenwillig ist.

