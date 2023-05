Wassermänner sind genial. In ihren Köpfen entstehen großartige, manchmal sogar bahnbrechende Visionen. Aber, und das ist das Drama eines Wassermanns, seine tollen Ideen zerplatzen wie schillernde Seifenblasen. Er braucht daher jemanden an seiner Seite, der in der Lage ist, seine Träume zu verwirklichen bzw. seine Ideen so umzugestalten, dass sie realisierbar sind. So ein Geschäftspartner braucht in seinem Horoskop unbedingt eine „Portion“ Stier. Optimal ist, wenn sein Sternzeichen Stier lautet, aber es ist schon toll, wenn der Aszendent, der Mond oder sonst eine wichtige astrologische Größe in diesem Sternzeichen steht.

Völlig ohne „Stier“ geht es nicht, und je stärker dieses Sternzeichen ins Gewicht fällt, umso größer sind die Chancen, dass die tollen Ideen eines Wassermanns auch tatsächlich Realität werden. Manchmal klappt es auch schon mit einem der beiden anderen Erdzeichen, also einem Steinbock bzw. einer Jungfrau. Aber in aller Regel kommt es in einer Partnerschaft mit einem dieser beiden Sternzeichen früher oder später zu beachtlichen Reibereien, die letztendlich zum Abbruch der Partnerschaft führen. Völlig ungeeignet sind Wasser- und Feuerzeichen.

Das Liebeshoroskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann