Das Horoskop des schwarzen Mondes für das Sternzeichen Schütze

Wer seinen Wohnsitz am liebsten hoch in den Wolken hätte, muss immer mit der Angst rechnen, tief zu fallen. Genau das ist die Angst, die Sie schon Ihr Leben lang begleitet. Nur ja nicht den sozialen Status verlieren, seine schönen Symbole mit eingeschlossen. Gleichwohl tun Sie immer so, als seien irdische Güter nicht so wichtig für Sie, Schöngeist, Werte und Tugend sei Ihnen viel wichtiger.

Geht das immer zusammen? Oder ist es nicht eher so, dass Sie hin- und hergerissen sind zwischen dem angenehmen Leben und dem Ihrer Ideale? Der schwarze Mond bringt jedenfalls mehr Ehrlichkeit in Ihr Leben. Sie werden nun wissen, was Ihnen mehr bedeutet, Luxus oder Glaube. Und auch auf Ihre Freunde wirft der schwarze Mond ein helles Licht. Einige allerdings werden im Schatten bleiben. Hoffentlich.

