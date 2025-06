Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, Sie spüren in dieser Woche besonders deutlich, wie viel Wärme in den kleinen, stillen Momenten liegt. Der Ihnen wohlgesonnene Jupiter schenkt Ihnen das Gefühl, getragen zu werden, nicht durch große Worte, sondern durch die leisen Zeichen des Alltags. Mars bringt Energie in Ihre Beziehungen und Venus hilft Ihnen, Nähe wieder zuzulassen, ohne Angst vor Verletzungen. Vielleicht erleben Sie am Sonntag einen Moment, der Ihnen zeigt, dass Liebe nicht immer laut ist, sondern oft in den stillen Augenblicken wohnt. Wer jetzt loslässt, was nicht mehr passt, schafft Raum für das, was bleibt. Der Sommer wird für Sie eine Zeit der sanften Erneuerung.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich vertraue dem Fluss des Lebens und lasse mich tragen."