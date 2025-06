Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Steinbock

Was jetzt beginnt, könnte Ihnen ein Gefühl innerer Freiheit schenken, lieber Steinbock. Glücksbringer Jupiter hilft Ihnen, sich von alten Verpflichtungen zu lösen, die längst überholt sind. Der tapfere Mars verleiht Ihnen die Kraft, Ihre Gesundheit in den Fokus zu rücken, nicht durch Disziplin, sondern durch Freude an der Bewegung. Venus zeigt Ihnen, dass Selbstfürsorge kein Luxus ist, sondern ein Geschenk an sich selbst. Am Sonntag könnte ein Moment der Stille Ihnen klar machen, dass Sie nicht alles tun müssen, um geliebt zu werden. Dieser Sommer schenkt Ihnen die Freiheit, sich selbst an erste Stelle zu setzen und das fühlt sich befreiend an.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich darf loslassen und finde mich darin selbst."