Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Krebs

Diese Woche lädt Sie, lieber Krebs, ein, aus Ihrem gewohnten Rhythmus auszubrechen. Frau Venus rückt Ihre emotionalen Bedürfnisse in den Fokus und hilft Ihnen, klarer zu erkennen, was Sie in der Liebe und im Leben wirklich brauchen. Sonne und Jupiter schenken Ihnen den nötigen Mut, um offene Gespräche zu führen und Nähe bewusst zu genießen. Gleichzeitig bringt das kraftvolle Aufeinandertreffen von Mars und Uranus frischen Wind – sei es durch eine überraschende Begegnung oder eine unerwartete Wendung in einer bestehenden Verbindung. Lassen Sie alte Zweifel los und vertrauen Sie darauf, dass das Universum Ihnen jetzt genau das gibt, was Sie brauchen.

Ihr Glücksmotto:

"Ich öffne mein Herz für neue Chancen und tiefe Verbundenheit."