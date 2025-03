Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, diese Woche entfacht Ihr inneres Feuer und eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten – ob in der Liebe oder im Beruf! Die Verbindung Ihrer sonnigen Herrscherin mit Glücksgott Jupiter gibt Ihnen die perfekte Mischung aus Charisma und Mut, um auf das zuzugehen, was Sie wirklich wollen. Mars sorgt für zusätzliche Energie, sodass Sie Ihre Vorhaben mit Leidenschaft vorantreiben. Besonders am Sonntag können unerwartete Begegnungen Ihr Leben in Bewegung bringen – ob durch neue Menschen oder eine intensive Zeit mit Ihrem Herzensmenschen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und lassen Sie sich von der lebendigen Energie dieser Tage inspirieren.

Ihr Glücksmotto:

"Ich vertraue meiner Ausstrahlung und öffne mich für neue Abenteuer."