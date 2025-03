Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Schütze

Vielleicht ist es derzeit nicht einfach, sich vom Alltag zu lösen, lieber Schütze. Doch jetzt bringt die kraftvolle Begegnung der Sonne mit Ihrem Herrscher Jupiter frischen Wind in Ihr Herz und erinnert Sie daran, was wirklich zählt. Venus und Mars wecken Ihre Abenteuerlust und laden Sie ein, sich bewusst mehr Zeit für die Liebe zu nehmen. Investieren Sie in gemeinsame Erlebnisse – schnell wird Vertrautheit gestärkt und neue Pläne entstehen. Lassen Sie sich darauf ein, Nähe und Zärtlichkeit aktiv zu genießen, anstatt darauf zu warten, dass sie sich von selbst ergeben. Liebe lebt von Aufmerksamkeit – und Sie haben jetzt die perfekte Gelegenheit, sie bewusst zu schenken.

Ihr Glücksmotto:

"Ich schenke meiner Liebe Raum und genieße das Leben in vollen Zügen."