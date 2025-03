Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, diese Woche lädt Sie ein, Ihre tiefsten Gefühle nicht nur zu spüren, sondern mutig auszudrücken! Wann immer der kämpferische Mars durch den sensiblen Krebs reist, verstärkt sich Ihre emotionale Tiefe und Ihr Wunsch nach echter Verbundenheit. Sein Treffen auf den exzentrischen Uranus am Wochenende intensiviert diesen Drang, während Merkur Ihnen die richtigen Worte schenkt, um Ihre Wahrheit klar und authentisch auszudrücken. Ob es sich um eine neue Begegnung oder eine alte Liebe handelt – jetzt ist der Moment, um zu sagen, was in Ihnen brennt, und dann loszulassen. Wenn Sie sich trauen, Ihre Gefühle zu zeigen, werden Sie mit echter Nähe belohnt. Wie schön!

Ihr Glücksmotto:

"Ich vertraue meinen Emotionen und teile sie offen."