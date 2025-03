Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Stier

Eine großartige Woche voller Sinnlichkeit und neuer Chancen wartet auf Sie, lieber Stier! Mars schenkt Ihnen Mut und Entschlossenheit, und bringt mit Uranus frischen Wind in Ihr Liebesleben. Ihre Herrscherin Venus verstärkt Ihre Ausstrahlung und öffnet Türen zu Begegnungen, die Ihr Herz höherschlagen lassen. Selbst in bestehenden Beziehungen kann jetzt eine neue Leidenschaft entfacht werden – dank der kraftvollen Sonnenverbindung zu Jupiter, die Nähe und emotionale Tiefe fördert. Seien Sie offen für unerwartete Flirts und folgen Sie Ihrer Intuition. Ob romantische Neuanfänge oder die Vertiefung einer bestehenden Liebe – dieses Wochenende zeigt Ihnen, wer an Ihrer Seite bleibt.

Ihr Glücksmotto:

"Ich öffne mich für Liebe, die mich nährt und erfüllt."