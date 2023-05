Das Horoskop zum Sternschnuppenregen am 12. August 2013

Um von der Kraft des Himmels zu profitieren, müssen Sie vorbereitet sein. Die Perseiden fallen nicht einfach so vom Himmel. Sie fallen nur den Menschen in die Hände, die das Glück , das vom Himmel kommt, nicht missbrauchen. Sie, ein Widder, wurden als Feuerzeichen getauft, als Sie unsere Erde betraten. Feuer ist ein anderes Wort für Lebendigkeit und Freude. Sie wurden auf die Erde gesandt, um diese Eigenschaften in die Welt zu tragen.

Wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Perseiden haben, müssen Sie versprechen, dass Sie das, was Sie geschenkt bekommen, nicht eigennützig benutzen, sondern um Freude und Lebenskraft unter die Menschen zu bringen: Wie lautet Ihr Wunsch an die Perseiden? Und versprechen Sie, dass Sie, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht, ihn mit Ihren Mitmenschen teilen werden? Öffnen Sie in der Nacht der Perseiden Ihr Herz für Lebendigkeit und Freude. Wenn die Perseiden es spüren, werden sie Ihnen Ihren Wunsch erfüllen.

