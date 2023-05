Horoskop zum Sternschnuppenregen für die Jungfrau

Sie sind eine Jungfrau, als Erdzeichen geboren. Ihre Aufgabe in dieser Welt lautet, die Erde zu hegen und zu pflegen. Sie brauchen daher eine Plan: Was machen Sie, wenn Ihr Wunsch von den Perseiden erfüllt wird? Was wollen Sie besser machen? Das können Kleinigkeiten sein, aber trotzdem muss es in Ihrem Plan genau festgelegt sein, wie Sie vorgehen, was Sie verändern. Schritt für Schritt ist alles darin festgelegt. Nichts darf dem Zufall überlassen bleiben. Nur dann wird Ihr Wunsch in Erfüllung gehen.

Wenn Sie also in der Nacht der Perseiden Ihren Wunsch aussprechen, muss Ihr Plan bereits fertig sein. Wenn Sie sich zum Beispiel mehr Geld wünschen, dann müssen Sie auch wissen, was Sie mit diesem Geld anfangen und, wie gesagt, es darf nicht nur zu Ihrem Nutzen sein. Sprechen Sie daher in der Nacht der Perseiden nicht nur Ihren Wunsch aus, sondern auch, was Sie machen, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht.

