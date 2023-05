Horoskop zum Sternschnuppenregen für Zwillinge

Sie kamen als Zwilling auf die Welt und wurden als ein Luftzeichen getauft. Luft ist ein anderes Wort für Begegnung. Das bedeutet, dass Sie auf die Erde gekommen sind, um Menschen miteinander zu verbinden. Das ist Ihr Karma. Dafür werden Sie gebraucht. Ohne Sie zerfällt die Menschheit in lauter Einzelwesen, die isoliert voneinander vor sich hinleben.

Wenn Sie in der Nacht der Perseiden einen Wunsch aussprechen, dann geht dieser nur in Erfüllung, wenn er mit Ihrem Karma-­Auftrag verbunden ist. Das bedeutet, dass Sie keinen persönlichen Profit daraus ziehen, nicht nur Ihr eigenes Ego füttern. Sie müssen versprechen, dass Sie dann, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht, ihn unter die Menschen tragen. Was die Perseiden Ihnen erfüllen, gehört nicht Ihnen allein, sondern ist bestimmt, Menschen miteinander zu verbinden. Überlegen Sie, was Sie mit der Erfüllung Ihres Wunsches machen. Dann werden die Perseiden Ihnen Ihren Wunsch erfüllen.

