Horoskop zum Sternschnuppenregen für den Stier

Sie kamen als ein Erdzeichen auf die Erde, wurden als Stier getauft. Das bedeutet, dass Ihnen diese Erde, auf der Sie und wir alle leben, anvertraut worden ist. Sie sind ein Wächter der Erde, ihr Beschützer.

Wenn Sie jetzt in der Nacht der Perseiden einen Wunsch an die Sterne tragen, dann wird dieser Wunsch nur erfüllt, wenn Sie ihn nicht eigennützig, sondern zum Nutzen aller verwenden. Was immer Sie sich wünschen, es gehört nicht Ihnen allein. Und nur, wenn Sie das tief in Ihrem Inneren versprechen, wird Ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Wenn Sie sich Geld von den Perseiden wünschen, dann müssen Sie das Geld mit anderen teilen. Und genauso ist es mit jedem anderen Wunsch.

Sprechen Sie in der Nacht der Perseiden innerlich immer wieder Ihren Wunsch aus, aber fügen Sie stets hinzu, dass Sie ihn nicht zum Eigennutz gebrauchen werden. Denken Sie sich aus, wie Sie damit umgehen, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht.

