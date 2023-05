Horoskop zum Sternschnuppenregen für Fische-Geborene

Sie kamen als Fisch auf diese Erde, als das letzte der zwölf Sternzeichen. Das besagt, dass Sie die anderen elf Tierkreiszeichen-Abschnitte in früheren Leben bereits hinter sich gebracht haben und befreit sind davon. Jetzt sind Sie auf der höchsten Stufe des Lebens angekommen. Dabei geht es darum, Urvertrauen in die Schöpfung zu erlangen. Das ist Ihr Karma. Nichts ist so wichtig wie das. Sicher, auf dieser Erde braucht man Geld , ein Haus, eine Arbeit etc. Aber das ist sekundär, und Sie werden das alles bekommen, und zwar im Überfluss, wenn Sie sich auf Ihre wesentlichste Aufgabe besinnen, nämlich göttliches Urvertrauen zu erlangen – so wie die Lilien auf dem Feld.

Wenn Sie daher einen Wunsch an die Sterne in der Nacht der Perseiden haben, dann müssen Sie auch wissen, was Sie damit tun, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht. Sie benötigen eine Vision von einem Leben, in dem Sie das Urvertrauen gefunden haben und es leben.

