Das Horoskop zum Venus-Jupiter-Trigon am 22.10.2023 für die Zwillinge

Sie, lieber Zwilling, sind eine lebendige Persönlichkeit. Zuweilen sorgt dies leider dafür, dass Sie den Fokus auf das Wesentliche in einer Partnerschaft verlieren. Doch wenn Ihr schillernder Herrscher Merkur auf den standfesten Pluto trifft, merken Sie deutlich, dass das so nicht weitergehen kann. Auch die Vereinigung von Venus und Jupiter zeigt Ihnen überdeutlich, was in Ihrem Leben fehlt, um tiefe Seelenverwandtschaft zu erfahren. Wie gut, dass sich Merkur bereits am Sonntag in den tiefgründigen Skorpion bewegt. So haben Sie bald einige Wochen Zeit, sich in Hingabe und Verbindlichkeit in der Liebe zu üben. Die Chancen stehen äußerst günstig, dass der oder die, die Ihnen jetzt begegnen, gekommen ist, um zu bleiben.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Adyna/iStock und Astrowoche.de