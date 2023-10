Das Horoskop zum Venus-Jupiter-Trigon am 22.10.2023 für den Krebs

Sie geben sich oft dem Anschein, lieber Krebs, als wären Sie zu zart für die Realitäten des Lebens. Die Wahrheit ist jedoch: Sie können viel besser für Ihre Liebsten kämpfen als für sich selbst und neigen dazu, in eine Traumwelt zu flüchten, anstatt von Ihrem Partner die Liebe und Zärtlichkeit einzufordern. Doch dank der Begegnung von Venus und Jupiter ist damit endlich Schluss! Es ist an der Zeit, Ihrem Herzensmenschen mutig Ihre Gefühle zu offenbaren. Entweder stoßen Sie auf fruchtbaren Boden, oder Sie erkennen, dass er oder sie nicht authentisch ist. Dann seien Sie versichert: Ihr wahrer Seelenpartner steht schon bereit. Übrigens: Besonders in Ihrem beruflichen Bereich sieht es in den nächsten Wochen äußerst vielversprechend aus.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Adyna/iStock und Astrowoche.de