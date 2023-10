Das Horoskop zum Venus-Jupiter-Trigon am 22.10.2023: Liebesträume werden wahr - und noch mehr!

Sonne und Merkur stehen nun auf den letzten, kritischen Graden der Waage. Und kurz bevor sie das Zeichen wechseln, begegnen sie Pluto in einem herausfordernden Quadrat. Und in Konjunktion so dicht an der Sonne ist Merkur auch noch verbrannt! Kommunikative Missverständnisse, Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie, Irrtümer und das Zerbrechen von Illusionen sind unter dieser Konstellation nicht ungewöhnlich.

Schlimmer noch: Einige gut gehütete (Liebes-) Geheimnisse dringen nun ans Tageslicht, und es kann gut sein, dass Sie mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert werden, die man Ihnen bis dahin vorenthalten hat. Die Sterne raten Ihnen an diesem Tag zu absoluter Vorsicht, und das nicht nur in Sachen Partnerschaft. Vermeiden Sie große Diskussionen oder Auseinandersetzungen, um das größte emotionale Chaos in Ihrem Umfeld zu umgehen.

Doch das ist kein Grund zur Verzweiflung. Halten Sie durch und lassen Sie sich nicht auf jede Provokation ein. Dann hält der Sonntag, 22.10.2023, ein kostbares kosmisches Geschenk für Sie bereit.

