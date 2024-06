Das Horoskop zum Venus-Wunder am 29.06.2024: So nutzen Krebse die magischen Liebesenergien

Lieber Krebs, diese Woche ist besonders kraftvoll für Sie, da Venus in Ihrem Zeichen steht. Stellen Sie sich vor, wie der sanfte Schein des Mondes Ihre seelischen Wunden heilt und Ihr Herz in sein silbriges Licht taucht. Es wird Zeit, emotionale Verletzungen zu heilen und sich für neue Wege der Liebe zu öffnen. Das Venus-Mars-Sextil am 29.06.2024 bietet Ihnen die Energie, alte Wunden zu schließen und neue, liebevolle Verbindungen zu knüpfen. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Beziehungen zu pflegen und Ihre Bedürfnisse klar zu kommunizieren. Vertrauen Sie darauf, dass die Sterne Sie in eine positive Richtung führen.

Ihr Venus-Mantra:

Ich lasse mein Herz im sanften Mondlicht heilen.

