Das Horoskop zum Venus-Wunder am 29.06.2024: So nutzen Wassermänner die magischen Liebesenergien

Lieber Wassermann, die sanfte Venus im Krebs und der kraftvolle Mars im Stier fordern Sie heraus. Viel zu lange haben Sie versucht, die Themen, mit denen Sie in Beziehungen konfrontiert werden, schön zu reden. Doch jetzt wird es Zeit, sich den Verletzungen zu stellen und sich ehrlich zu machen. Diese Konstellationen bieten Ihnen endlich die Möglichkeit, in Beziehungen einen Neuanfang zu wagen – oder sich im Zweifel von ihnen zu verabschieden. Neue Begegnungen werden überraschende Wendungen bringen und Ihnen die heilende Magie der Venus zeigen. Seien Sie bereit, unkonventionelle Wege in der Liebe zu gehen und neue Wege des Zusammenseins zu entdecken.

Ihr Venus-Mantra:

Ich lasse meine Seele in einem Garten der Liebe erblühen.

Lesen Sie außerdem: Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Wassermann von Juni bis September