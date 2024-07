Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Skorpione sich jetzt vor Liebeskummer!

Andere Sternzeichen mögen sich vor Konfrontationen fürchten. Doch Sie, lieber Skorpion, kennen als Kind des mächtigen Plutos keine Angst. Was bedeutet schon so ein kleines Scharmützel von Venus und Uranus für Ihr Liebesleben? Nichts weniger als beste Voraussetzungen, um in Ihren Beziehungen Klarschiff zu machen. Sie haben sich lang zurückgehalten, doch dieses Wochenende ist es Zeit, Ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Seien Sie versichert, dass Sie das Richtige tun, wenn Sie Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten erklären, womit Sie nicht länger einverstanden sind – und erlauben Sie auch Ihrem Gegenüber Änderungswünsche zu thematisieren. Sind die Fronten klar, kann der Frieden verhandelt werden.

Ihr Mantra:

"Ich bin kompromissbereit und doch ehrlich!"