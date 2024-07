Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Sie sich jetzt vor Liebeskummer!

Wie gut, dass auch der dunkle Freitag vorüberzieht und bereits am Sonntag der Neumond im Löwen wieder positive Veränderungen in Ihren Beziehungen initiiert. Nutzen Sie seine Magie, um sich neu auszurichten und frische Impulse in Ihre Partnerschaften zu bringen. Setzen Sie spätestens an diesem Tag gemeinsam klare Ziele für Ihre Beziehungen und überlegen Sie, wie Sie diese in den kommenden Wochen und Monaten umsetzen können.

Fazit: Die anstehende Woche birgt Herausforderungen aber bietet auch geniale Chancen. Klicken Sie sich nun durch das Horoskop bis zu Ihrem Sternzeichen um bestens zu wissen, was auf Sie zukommt – und wie Sie sich vor Chaos schützen. Seien Sie achtsam, großzügig und kreativ, und Sie werden in der Lage sein, die Magie und das Glück Ihrer Beziehung zu bewahren.

