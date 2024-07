Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Fische sich jetzt vor Liebeskummer!

Sie, lieber Fisch, sind keineswegs dafür berühmt, in der Partnerschaft hart durchzugreifen. Doch dieses Wochenende könnten selbst Sie das Bedürfnis haben, mehr Akzeptanz von Ihrem Gegenüber einzufordern. Der kluge Merkur in Ihrem Gegenzeichen Jungfrau macht Ihnen nämlich mehr als deutlich, was Ihr Liebster oder Ihre Partnerin derzeit wirklich für Sie fühlt – und das ist nicht nur erfreulich. Sie wollen Ihre Liebe halten? Dann kämpfen Sie jetzt für sie, indem Sie zu sich selbst und Ihren Bedürfnissen stehen – und diese lautstark äußern. Eigentlich warten Ihre Liebsten nur darauf, einen ordentlichen Liebeskrach in ein sinnliches Schäferstündchen zu verwandeln.

Ihr Mantra:

"Ich spreche meine Gefühle offen aus."