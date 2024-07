Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Steinböcke sich jetzt vor Liebeskummer!

Auch diesen Herbst, lieber Steinbock, zwingt Sie der mächtige Pluto, mehr Farbe bezüglich Ihrer Bedürfnisse zu bekennen – auch in Sachen Liebe. Es gilt, zu mehr Authentizität und Selbstsicherheit in Partnerschaften zu finden. Wenn sich nun Venus am Freitag mit Uranus auseinandersetzt, bietet sich Ihnen ein hervorragender Zeitpunkt, um dieser Forderung stärker zu entsprechen. Dass Sie Ihre Liebe nicht verlieren wollen, ist selbstverständlich klar, doch sollte Ihr Partner oder Ihre Partnerin derzeit zweideutige Signale aussenden, ist es an der Zeit, hier Klarheit zu schaffen. Mit Wankelmütigkeit werden Sie sicher nicht glücklich. Auch wenn es Streit bedeutet, bleiben Sie Ihrem Weg treu.

Ihr Mantra:

"Ich stehe zu meinen Werten."